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В украинской Премьер-лиге с нового сезона могут ввести видеоповторы

12:29, 17 мая 2019
Футбол
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VAR / REUTERS

Как сообщает программа "Футбол NEWS", данный вопрос будет рассмотрен в ходе заседания конгресса ФФУ 17 мая.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что федерация возьмет на себя финансовые затраты по введению VAR.

"Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе. Оплату VAR мы полностью взяли на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR", - сказал Павелко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что клуб из топ-шестерки УПЛ может прекратить существование.

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Теги: #УПЛ#ФФУ#чемпионат Украины#VAR