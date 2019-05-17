В украинской Премьер-лиге с нового сезона могут ввести видеоповторы

ФФУ возьмет на себя финансовые затраты по введению системы VAR.

В чемпионате Украины по футболу, начиная с сезона 2019-2020, могут ввести использование системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Как сообщает программа "Футбол NEWS", данный вопрос будет рассмотрен в ходе заседания конгресса ФФУ 17 мая.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что федерация возьмет на себя финансовые затраты по введению VAR.

"Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе. Оплату VAR мы полностью взяли на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR", - сказал Павелко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что клуб из топ-шестерки УПЛ может прекратить существование.