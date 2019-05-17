Месси вручили одну из высших наград Каталонии (фото, видео)

Нападающий Барселоны стал вторым футболистом, удостоенным Креста Свягого Георгия.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил одну из высших правительственых наград Каталонии - Крест Сан-Жорди (Святого Георгия).

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Месси был награжден за дела на благо Каталонии - в частности, выдающиеся спортивные достижения и благотворительность.

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"Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", - написал Месси в Instagram.

Отметим, что первым из футболистов данную награду получил экс-игрок и тренер "Барселоны" Йохан Кройфф.

Напомним, Месси на протяжении всей карьеры выступает за "Барселону".

Как сообщал УНИАН, у Месси сдали нервы после досадного вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов.