Месси вручили одну из высших наград Каталонии (фото, видео)
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил одну из высших правительственых наград Каталонии - Крест Сан-Жорди (Святого Георгия).
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Месси был награжден за дела на благо Каталонии - в частности, выдающиеся спортивные достижения и благотворительность.
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"Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", - написал Месси в Instagram.
Отметим, что первым из футболистов данную награду получил экс-игрок и тренер "Барселоны" Йохан Кройфф.
Напомним, Месси на протяжении всей карьеры выступает за "Барселону".
On Thursday, May 16, 2019, #Messi 🐐 was honored for his service to Catalonia, as he received the Creu de Sant Jordi (St. George’s Cross) award, one of the highest awards in Catalonia!https://t.co/jh0pqg3DTzpic.twitter.com/Rr62Pqafwa— 🅱🅶 ⚽️ 🅻🅼 (@FCB_MCC) 17 мая 2019 г.
Как сообщал УНИАН, у Месси сдали нервы после досадного вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов.