Рома объявила об уходе легенды клуба Де Росси

Капитан команды Даниэле Де Росси отдал римлянам 17 лет карьеры.

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

35-летний футболист не планирует завершать карьеру летом и продолжит выступление в другом клубе. При этом пока неизвестно, в какой команде хавбек будет играть.

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Последним матчем для Де Росси в составе «Ромы» станет встреча заключительного, 38-го, тура итальянской Серии А с «Пармой», которая состоится 26 мая на «Стадио Олимпико» в Риме.

Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле Де Росси является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

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