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Динамо - Заря: видео матча

18:55, 11 мая 2019
Футбол
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Динамо - Заря / фото: ФК Динамо Киев

Встреча завершилась вничью - 1:1.

"Динамо" быстро вышло вперед благодаря голу Назария Русина, но в компенсированное ко второму тайму время Силас спас "Зарю" от поражения".

"Динамо" и "Заря" в текущем сезоне встречались уже в четвертый раз. Матч первого круга чемпионата Украины завершился вничью (1:1), после чего динамовцы одержали две победы - 5:0 и 3:2.

После этого матча у "Динамо" - 62 очка и второе место в таблице УПЛ. У "Зари" - 39 очков и пятая позиция.

УНИАН также сообщал о том, что футболиста "Динамо" признали лучшим игроком УПЛ в апреле.

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Теги: #Динамо#Заря#УПЛ#чемпионат Украиныпогода в Киеве