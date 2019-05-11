Динамо - Заря: видео матча

Динамо и Заря встречались в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги

11 мая в 28-м туре украинской Премьер-лиги "Динамо" принимало "Зарю". Встреча прошла на "Олимпийском" в Киеве.

Встреча завершилась вничью - 1:1.

"Динамо" быстро вышло вперед благодаря голу Назария Русина, но в компенсированное ко второму тайму время Силас спас "Зарю" от поражения".

"Динамо" и "Заря" в текущем сезоне встречались уже в четвертый раз. Матч первого круга чемпионата Украины завершился вничью (1:1), после чего динамовцы одержали две победы - 5:0 и 3:2.

После этого матча у "Динамо" - 62 очка и второе место в таблице УПЛ. У "Зари" - 39 очков и пятая позиция.

УНИАН также сообщал о том, что футболиста "Динамо" признали лучшим игроком УПЛ в апреле.