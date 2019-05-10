Экс-игрок Барселоны и Ман Сити завершил карьеру и может стать тренером в Украине

Яя Туре решил повесить бутсы на гвоздь и перейдет на тренерскую работу.

Экс-полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре решил завершить карьеру.

Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк, которого цитирует Sport24.ru.

"Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил "Манчестер Сити", в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще", - сказал Селюк.

Агент также отметил, что 35-летний Туре еще мог бы играть на достаточно высоком уровне на протяжении пяти лет, но хочет уйти "красиво, на пике".

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Селюк заявил, что в скором времени Туре начнет тренерскую карьеру:

"Я уверен, что через два года после того, как Яя получит тренерскую лицензию Pro, он возглавит один из серьезных клубов и добьется больших успехов на тренерском поприще".

По словам агента, Туре может тренировать в Украине:

"Уже есть понимание, где Яя может начать тренерскую карьеру. И, кстати, есть варианты в России и Украине. Яя недавно провел мастер-класс в киевском "Динамо", где им все остались очень довольны".

Напомним, с 2003 по 2005 годы Туре выступал в Украине в составе донецкого "Металлурга". Последним клубом ивуарийца был греческий "Олимпиакос".

Как сообщал УНИАН, в апреле Туре показал мастер-класс воспитанникам школы "Динамо".