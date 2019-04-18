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Экс-игрок Барселоны и Ман Сити показал мастер-класс воспитанникам школы Динамо

19:47, 18 апреля 2019
Футбол
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Яя Туре встретился с учениками школы "Динамо" (Киев) / fcdynamo.kiev.ua

Знаменитый ивуариец прибыл на тренировочную базу вице-чемпионов Украины, где также пообщался с главным тренером команды Александром Хацкевичем, сообщает официальный сайт клуба.

Туре не понаслышке знаком с чемпионатом Украины: в течение двух лет в период 2003-2005 годов он выступал в составе донецкого "Металлурга", за который провел больше 30 игр.

Последним клубом Туре был греческий "Олимпиакос", контракт с которым он расторг в декабре прошлого года.

Яя Туре провел встречу с Александром Хацкевичем / fcdynamo.kiev.ua
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Теги: #Динамо Киевпогода в Киеве