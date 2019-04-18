Экс-игрок Барселоны и Ман Сити показал мастер-класс воспитанникам школы Динамо

В Киев приехал известный защитник Яя Туре.

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре провел мастер-класс для юных учеников школы киевского "Динамо".

Знаменитый ивуариец прибыл на тренировочную базу вице-чемпионов Украины, где также пообщался с главным тренером команды Александром Хацкевичем, сообщает официальный сайт клуба.

Туре не понаслышке знаком с чемпионатом Украины: в течение двух лет в период 2003-2005 годов он выступал в составе донецкого "Металлурга", за который провел больше 30 игр.

Последним клубом Туре был греческий "Олимпиакос", контракт с которым он расторг в декабре прошлого года.