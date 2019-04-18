Экс-игрок Барселоны и Ман Сити показал мастер-класс воспитанникам школы Динамо
Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре провел мастер-класс для юных учеников школы киевского "Динамо".
Знаменитый ивуариец прибыл на тренировочную базу вице-чемпионов Украины, где также пообщался с главным тренером команды Александром Хацкевичем, сообщает официальный сайт клуба.
Сьогодні на навчально-тренувальній базі «Динамо» відбулася непересічна подія. Знаменитий футболіст, колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре, який свого часу виступав у чемпіонаті України провів майстер-клас для юних вихованців академії ФК «Динамо». . . Також івуарієць поспілкувався з головним тренером першої команди Олександром Хацкевичем. . . Більше подробиць про мету візиту Яя до Києва очікуйте пізніше на офіційному сайті «Динамо».
Туре не понаслышке знаком с чемпионатом Украины: в течение двух лет в период 2003-2005 годов он выступал в составе донецкого "Металлурга", за который провел больше 30 игр.
Последним клубом Туре был греческий "Олимпиакос", контракт с которым он расторг в декабре прошлого года.