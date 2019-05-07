Невероятный гол помог Ман Сити вырвать победу в чемпионской игре с Лестером в английской Премьер-лиге

Венсан Компани забил ударом в "девятку" с 35-ти метров.

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором главный претендент на чемпионское звание "Манчестер Сити" принимал "Лестер". "Горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы одержали победу со счетом 1:0.

Успех хозяевам принес фантастический по исполнению гол капитана команды Венсана Компани, который забил ударом в "девятку" метров с 35-ти. Шла 70-я минута встречи.

Следует заметить, что это 20-й гол бельгийского ветерана за "Ман Сити" в его карьере, но всего лишь первый, который он забил ударом из-за пределов штрафной площадки.

До этого момента "Сити" безуспешно пытался прорвать оборону "Лестера". Стоит отметить и прекрасную игру в воротах голкипера "Лис" Каспера Шмайхеля.

Таким образом, благодаря победе "Ман Сити" набрал 95 очков и вновь вышел на первое место в турнирной таблице. Отрыв "Горожан" от идущего вторым "Ливерпуля" составляет только одно очко. "Лестер Сити" (51 балл) - на 9-м месте.

В заключительном туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Брайтоном". "Ливерпулю" предстоит домашняя игра с "Вулверхэмптоном". Оба матча состоятся 12 мая.