Кризис в нападении: Динамо не может забить больше одного мяча на протяжении месяца

А тем временем "Шахтер" увеличил отрыв от киевлян до 9 очков.

В 27-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» не сумело справиться с «Александрией» (1:1).

Этот матч стал уже пятым подряд для киевлян, в котором они не могут забить больше одного мяча, сообщает Xsport.

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В последний раз «Динамо» забивало больше одного мяча 3 апреля в игре с «Зарей» (3:2).

После этого «бело-синие» в Кубке Украины сыграли с «Шахтером» (1:1), в УПЛ с «Мариуполем» (1:0), «Шахтером» (0:0), и ФК «Львов» (1:0).

Напомним, «Шахтер» в 27-м туре УПЛ разбил ФК «Львов» со счетом 5:0 и оторвался от «Динамо» на 9 пунктов в турнирной таблице УПЛ.