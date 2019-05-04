Премьер-лига: Шахтер одержал разгромную победу и увеличил отрыв от Динамо

Лидер чемпионата Украины в 27-м туре крупно обыграл "Львов".

В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове принимал "Львов". Матч завершился победой "горняков" со счетом 5:0.

На 17-й минуте "Шахтер" вышел вперед благодаря автоголу - после прострела Исмаили в собственные ворота мяч отправил Альваро Виера.

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Во втором тайме "Шахтер" довел счет до крупного. Веллингтон Нем перебросил голкипера после выхода один на один, Сергей Болбат после паса Тайсона точно пробил в дальний угол, Виктор Коваленко отличился ударом из центра штрафной, а точку в матче поставил Алан Патрик.

После этой победы "Шахтер" набрал 70 очков и за пять туров до финиша чемпионата увеличил свой отрыв от "Динамо" на 9 очков. У "Львова" - 30 очков и шестое место в таблице УПЛ.

"Шахтер" - ФК "Львов" - 5:0

Голы: Альваро, 17 (в свои ворота), Нем, 51, Болбат, 55, Коваленко, 63, Алан Патрик, 76.

"Шахтер": Шевченко, Болбат (Бондарь, 75), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Маркос Антонио, Нем (Тете, 66), Коваленко (Дентиньо, 78), Тайсон, Мораес.

"Львов": Бандура, Висенте (насонов, 26), Адамюк, Борзенко, Парамонов, Кадина, Липе (Сабино, 54), Альваро, Педро, Пернамбуко (Шина, 64), Бруно.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 27-м туре потеряло очки в матче с "Александрией".