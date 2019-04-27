цей матеріал доступний українською

Два гола за две минуты принесли Олимпику победу над Карпатами

19:09, 27 апреля 2019
Футбол
31 0
Матар Дийе принес Олимпику победу / фото: ФК Олимпик

В концовке встречи "Олимпик" уступал со счетом 1:2, но забил два гола за две минуты - на 83-й минуте счет сравнял Максим Дегтярев, а на 84-й отличился Матар Дийе.

"Олимпик" набрал 27 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ девятое место. У "Карпат" - 25 очков и десятая позиция.

"Олимпик" - "Карпаты" - 3:2

Голы: Г. Пасич, 9, Дегтярев, 83, Матар, 84 - Ди Франко, 36, Понде, 54

"Олимпик": Крынский, Вантух, Снурницын, Гришко, Ксенз, Политыло (Е. Пасич, 61), Гай, Кравчук (Валеев, 60), Г. Пасич (Матар, 74), Тейшера, Дегтярев.

"Карпаты": Кучинский, Папа, Нестеров, Сандохадзе (Дебелко, 89), Мякушко (Мендес, 86), Клец, Хонгла, Гуцуляк, Ди Франко (Бусько, 65), Понде, Йода.

Как сообщал УНИАН, ранее в 26-м туре УПЛ "Ворскла" обыграла "Черноморец".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Карпаты#УПЛ#чемпионат Украины#Олимпик