УЕФА перенес заседание по делу натурализации Мораеса

Вопрос о правомерности натурализации форварда сборной Украины не будет решен вплоть до первых чисел мая.

УЕФА перенес дату заседания по делу натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса с 25 апреля на 2 мая.

Об этом сообщает Betnews365.

Причина переноса заключается в необходимости присутствия представителей всех заинтересованных в решении данного вопроса федераций.

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Таким образом, до первых чисел мая вопрос решен не будет и стороны остаются в неведении. Напомним, что юристы федераций футбола Португалии и Люксембурга оспаривают законность натурализации Жуниора Мораеса и требуют засчитать Украине два технических поражения по 0:3 из-за выступлений бразильца в этих матчах.

Основным мотивом жалоб является нарушение условия для получения гражданства Украины, а именно - беспрерывное проживание человека на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Во время нахождения на контракте в "Динамо" Жуниор уезжал в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", но пробыл там менее полугода.

Украинское законодательство считает «беспрерывным» пребывание в одном году, если человек находился в Украине не менее 180 дней. Но федерации Португалии и Люксембурга убеждены в правомерности своего иска.

Жуниор Мораес стал гражданином Украины незадолго до старта квалификации на Евро-2020. Он был вызван на матчи против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1) в марте.