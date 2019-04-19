Впервые за 35 лет в полуфиналах еврокубков сыграют сразу четыре английских клуба

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" - в числе претендентов на трофей Лиги чемпионов, "Арсенал" и "Челси" поборются за кубок Лиги Европы.

Сразу четыре английских клуба вышли в полуфиналы еврокубковых турниров в нынешнем сезоне. Такого результата английские клубы не достигали 35 лет - с сезона 1983/1984, сообщает Opta Sport.

Отметим, что в полуфинал Лиги чемпионов вышли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", тогда полуфиналистами Лиги Европы стали "Арсенал" и "Челси".

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В сезоне еврокубков 1983/1984 годов также четыре английские команды пробились в полуфинальную стадию, правда тогда существовали сразу три турнира, а не два, как теперь. Тогда "Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка чемпионов, "Манчестер Юнайтед" оказался в четверке сильнейших в Кубке обладателей кубков, а "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест" - в Кубке УЕФА. В итоге в том сезоне англичанам удалось выиграть два трофея: победы в своих турнирах одержали "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Напомним, в полуфиналах Лиги чемпионов сыграют "Барселона" - "Ливерпуль" и "Аякс" - "Тоттенхэм", а в Лиге Европы за путёвки в финал поборются "Челси" с "Айнтрахтом" и "Арсенал" с "Валенсией".