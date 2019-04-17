Лига чемпионов, Ман Сити - Тоттенхэм: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

В Манчестере пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сегодня в Манчестере на арене "Эттихад" пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором вновь встретятся две английские команды - "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма". В первой игре неделю назад "Тоттенхэм" сумел удивить. Не без везения, но лондонская команда на своем новом стадионе добыла победу благодаря голу Сон Хин Мина в конце встречи (1:0).

Все в тот вечер для гостей могло сложиться иначе, если бы на старте встречи Серхио Агуэро реализовал пенальти. Однако аргентинец не переиграл Уго Льориса, а "Тоттенхэм" в течение игры не позволил сопернику показать свои лучшие качества, особенно это касается атаки.

Кадровые потери

Теперь "Тоттенхэму" придется останавливать противника на его поле, и делать это придется, вероятно, без двух лидеров. Форвард Харри Кейн в первом матче получил серьезную травму ноги и рискует пропустить остаток сезона, а полузащитник Деле Алли из-за повреждения пропустил матч чемпионата Англии, но имеет шанс выйти на ответный поединок с "Ман Сити".

У команды Хосепа Гвардиолы под вопросом участие украинца Александра Зинченко, а также Фабиана Делфа и Фернандиньо. В целом, потери "Тоттенхэма" куда ощутимее, и хозяева будут считаться в этом матче фаворитами. Отметим, что эти же соперники сыграют между собой не только в среду, но и в субботу в рамках английской Премьер-лиги. И в чемпионате игра будет не менее важная, учитывая тот факт, что "Манчестер Сити" продолжает борьбу за титул и имеет более сложный, чем "Ливерпуль", календарь, а "Тоттенхэм" борется за топ-4 и возвращение в Лигу чемпионов.

Прогноз

Пожалуй, главной задачей лондонской команды в этой встрече будет не пропустить быстрый гол. Вообще, «Тоттенхэм» стал только второй командой в 2019 году, которой удалось не пропустить от «Манчестер Сити», и повторить этот подвиг будет сложно.

Есть свои трудности и у «Сити». Команда в еврокубках плохо играет против соперников из Англии. «Манчестер Сити» провел 5 матчей и потерпел 5 поражений с оппонентами из своего чемпионата, и команде Гвардиолы следует исправлять статистику.

В целом, «Манчестер Сити» все равно видится фаворитом, но хозяевам будет чрезвычайно важно забить первый гол.

Слова

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино:

Для нас победа в первом матче была выдающимся результатом. Однако мы знаем, что вся борьба впереди. Но мы верим в свои силы и знаем, на что способны. Будем биться изо всех сил. Трудность в том, что Гвардила - один из лучших, а, возможно, и лучший тренер в мире. Кажется, он выиграл 24, 25 или 26 трофеев. Мы встречались в Барселоне, когда много играли друг против друга

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола:

"Думаю, все здоровы. Зинченко во вторник не тренировался, остальные вернулись в строй еще вчера. Фернандиньо, правда, занимался по облегченной программе".

Ориентовочные составы

"Ман Сити": Эдерсон - Мэнди, Ляпорт, Стоунз, Уолкер - Д. Силва, Фернандиньо, Де Брюйне - Стерлинг, Агуэро, Б. Силва

"Тоттенхэм": Льорис - Вертонген, Санчес, Альдервейрельд - Роуз, Ваньяма, Сиссоко, Триппьер - Эриксен, Алли - Сон

Где смотреть

Смотреть прямую телетрансляцию матча "Ман Сити" - "Тоттенхэм" можно на территории Украины на канале "Футбол 2". Начало - в 22.00.