Лига чемпионов, Ливерпуль - Порту: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

В Ливерпуле состоится первый четвертьфинальный матч ЛЧ.

Во вторник, 9 апреля, состоятся два первых поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. В интересующем нас матче "Ливерпуль" примет на домашнем стадионе действующего чемпиона Португалии "Порту". Стартовый свисток испанского рефери Антонио Матеу Лаоса прозвучит в 22:00 по Киеву.

Турнирный путь

В предыдущем раунде турнира английский клуб одолел мюнхенскую "Баварию", которая в этом сезоне демонстрирует нестабильную игру (0:0, 3:1). "Порту" на стадии 1/8 финала досталась итальянская «Рома» - соперники обменялись победами со счетом 2:1, а в дополнительное время второго поединка португальцы забили с пенальти, назначенного с помощью VAR.

Отметим, что "Ливерпуль" и "Порту" встречались в плей-офф прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, но на стадии 1/8 финала. Тогда с общим счетом 5:0 победили англичане.

В целом "Порту" не одержал ни одной победы в шести матчах с "Ливерпулем" (0-3-3).

Кадровые потери

Из-за дисквалификации предстоящий поединок пропустит левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. Ожидается выход на данной позиции Джеймса Милнера, так как Джо Гомес, который также может закрыть данную позицию - травмирован. В лазарете мерсисайдцев находится еще и Адам Лаллана.

В составе "Порту" мы наверняка не увидим Пепе и Эктора Эрреру - оба перебрали желтых карточек, как и Робертсон. Рискуют пропустить ответный матч Эдер Милитао, Отавио и Данилу. Также уже полгода травмирован нападающий Венсан Абубакар, под вопросом участие защитника Алекса Теллеса, которого беспокоит травма бедра.

Прогноз

В предстоящем поединке явным фаворитом выглядит «Ливерпуль». Команда Клоппа постарается решить вопрос выхода в полуфинал уже в домашнем поединке, возможен разгром.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Милитао, Алекс Теллес, Данилу, Отавио, Корона, Брахими, Марега, Соарес

Где смотреть

Матч "Ливерпуль" - "Порту" в Украине будет транслировать телеканал "Футбол 2".