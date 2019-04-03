Динамо обыграло Зарю в невероятном матче с двумя удалениями

Команда Хацкевича продемонстрировала фантастический характер.

В матче 23-го тура УПЛ "Динамо" в Запорожье победило "Зарю" со счетом 3:2, сообщает официальный сайт турнира.

Луганчане открыли счет на 32-й минуте матча усилиями Александра Караваева, который пробил точно в угол ворот Дениса Бойко.

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В начале второго тайма "Динамо" осталось в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Тамаш Кадар, и сразу же "Заря" забила второй гол: Максим Белый на добивании головой послал мяч в ворота киевлян.

Через четыре минуты Виталий Буяльский сократил отставание гостей, после чего Виктор Цыганков прямым ударом со штрафного сравнял счет в матче. 2:2.

Но и это не все! На 70-й минуте Белый получил красную карточку и покинул поле. В равных составах "Динамо" сумело вырвать победу. Цыганков уверенно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Вячеслава Чечера.

После этой победы "Динамо" набрало 53 очка и сократило отставание от "Шахтера" к 7 пунктам. "Заря" же потеряла возможность приблизиться к "Александрии".