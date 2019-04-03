Шахтер с трудом обыграл Александрию в центральном матче 23-го тура УПЛ
19:03, 03 апреля 2019Футбол
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Единственный гол горняки провели с пенальти.
facebook.com/fcshakhtar
В Александрии состоялся поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги по футболу, в котором местная "Александрия" принимала лидера - донецкий "Шахтер".
Матч между третьей и первой командами турнирной таблицы завершился минимальной победой горняков - 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Решающий гол уже на 12-й минуте забил с 11-метровой отметки Жуниор Мораес.
Хозяева поля предпринимали попытки отыграться. В одном из эпизодов перекладина спасла гостей от пропущенного гола. Однако счет до конца поединка не изменился.
"Шахтер" набрал 60 очков и еще крепче укрепил свои лидерские позиции.
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