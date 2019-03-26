Шевченко после победы над Люксембургом: нам повезло, но везение надо заслужить

Главный тренер украинской сборной прокомментировал матч 2-го тура квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч своей команды с Люксембургом, в котором "сине-желтые" добыли победу на последних секундах игры (2:1).

"По-разному можно оценивать эту игру. По горячим следам нет смысла что-то говорить, надо еще раз пересмотреть матч. Тем и тяжела тренерская судьба, что очень непросто пропускать через себя такие поединки. Но сегодня самое главное для нас — это результат. Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали нашу команду — эта поддержка и помогла футболистам бороться, бежать до конца. Штрафной в конце матча, который привел к голу? Скажу так: везение надо заслужить.

Большой комплимент сборной Люксембурга. На предматчевой пресс-конференции я сказал, что эта команда умеет играть в футбол. Думаю, сегодня все в этом убедились. Кроме того, футболисты сборной Люксембурга показали великолепные физические данные. В составе этой команды есть неплохие игроки, которые действительно создали нам большие проблемы", - отметил Андрей Шевченко.

По словам наставника "сине-желтых", март - всегда тяжелый месяц для украинских команд.

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"Где-то сказывается не совсем хорошая форма футболистов после зимнего перерыва. Я не ждал, конечно, такого тяжелого второго матча. Но сегодня хоть и было допущено много ошибок, хоть ребята и потеряли структуру игры, но наша команда боролась до конца. Никому из футболистов я не могу предъявить никаких претензий по самоотдаче и желанию. У кого-то хватило сил, у кого-то — нет, но нам повезло, мы выиграли этот матч.

Сегодня было два фактора, которые очень сильно повлияли на игру. Во-первых, мы проиграли большое количество единоборств. Это всегда нивелирует преимущество, которым ты владеешь. Во-вторых, мы проиграли очень много подборов. В этом плане команда не совсем хорошо сегодня сыграла.

Насколько серьезная травма у Караваева? Он получил два рассечения в одном месте. Одно из этих рассечений наши врачи ему уже зашили. Второе — не такое уж большое. Врачи сделали в этой ситуации всё, что могли. Будем следить за состоянием Караваева, когда он вернется в свой клуб. Но одно из этих двух рассечений, полученное им, действительно очень большое...", - добавил главный тренер.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины выиграла у Люксембурга (2:1) и возглавила турнирную таблицу группы В в квалификации Евро-2020.