Анри обошел Роналду в голосовании за лучшего легионера в истории АПЛ

Французский форвард победил в голосовании ВВС.

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри признан лучшим легионером в истории английской Премьер-лиги по итогам голосования, проведенного BBC.

Анри получил 45% голосов. Вторым стал бывший игрок «МЮ» Криштиану Роналду (14%). Третьим стал еще один экс-игрок «дьяволов» Эрик Кантона – 12%.

Анри перешел в лондонский клуб из «Ювентуса» в 1999 году и провел в клубе восемь сезонов. C «Арсеналом» французский форвард выиграл два чемпионата Англии (2002, 2004).