Анри обошел Роналду в голосовании за лучшего легионера в истории АПЛ
16:09, 24 марта 2019Футбол
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Французский форвард победил в голосовании ВВС.
Тьерри Анри / REUTERS
Экс-форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри признан лучшим легионером в истории английской Премьер-лиги по итогам голосования, проведенного BBC.
Анри получил 45% голосов. Вторым стал бывший игрок «МЮ» Криштиану Роналду (14%). Третьим стал еще один экс-игрок «дьяволов» Эрик Кантона – 12%.
Анри перешел в лондонский клуб из «Ювентуса» в 1999 году и провел в клубе восемь сезонов. C «Арсеналом» французский форвард выиграл два чемпионата Англии (2002, 2004).
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