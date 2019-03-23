Пятов: португальцы сделали много передач, но наша защита сработала хорошо

Капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов рассказал о матче отбора на чемпионат Европы против команды Португалии.

Вчера в рамках отбора на Евро-2020 украинцы добыли выездную ничью с португальцами. Андрей Пятов не позволил действующим чемпионам Европы забить в свои ворота ни одного мяча.

После игры капитан нашей команды пообщался с прессой, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

— Когда Криштиану Роналду пробивал в первом тайме, казалось, поставь руку немного мягче...

— В тот момент сработал рефлекс. Хорошо, что получилось справиться с ударом.

— Посчитал, сколько сейвов сделал сегодня?

— Нет, я их не считаю. Для меня главное, чтобы команда показала результат.

— Насколько сборной морально нужно было удержать ничью?

— Первый матч в группе против такого соперника... Эта ничья придаст нам уверенности, потому что мы неплохо провели стартовые 15 минут поединка, но потом начались ошибки, мы стали меньше владеть мячом. Конечно, на нас была ответственность за результат, поэтому мы боялись ошибиться.

— Как оценишь игру сборной Португалии?

— Мы готовились к подобному развитию событий. Португальцы сделали много передач, в основном на фланги, но защита сработала хорошо.

— Как долго тянулись последние минуты игры?

— Мы были совершенно спокойны, даже имели возможность забить. Андрей Шевченко говорил, что нам надо продолжать в том же ключе и ждать своего шанса.

— Сектора украинских болельщиков было слышно?

— Да, конечно. Мы очень рады такой поддержке, спасибо им.

Как сообщал УНИАН, матч отбора Евро-2020 Португалия - Украина завершился вничью, 0:0.