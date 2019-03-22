Игрок сборной Украины по футболу мог оказаться в московском Спартаке
Известный футбольный агент Вадим Шаблий сообщил, что московский "Спартак" интересовался полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским.
Об этом он рассказал российскому изданию Спорт-Экспресс, сообщает Football Hub.
"Когда вся критика вылилась на Олега Кононова, я сразу сказал, что игроков в "Спартак" отдавать не хочу, - признался футбольный агент. - Хотя у меня есть друзья там. Луис Адриану, Фернанду, Ещенко. Не могу сказать, что это близкие друзья, но мы общаемся".
"Если есть проблемы в "Спартаке", то виноват Кононов. Или виноват Шаблий. Да, "Спартак" интересовался Русланом Малиновским, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в "Спартак" или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Я за большие деньги его не отдам", - подчеркнул Вадим Шаблий.
Малиновский проводит свой лучший сезон, где он за "Генк" забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач в 42-х матчах.