цей матеріал доступний українською

Игрок сборной Украины по футболу мог оказаться в московском Спартаке

15:54, 22 марта 2019
Футбол
286 0
Руслан Малиновский проводит великолепный сезон за бельгийский "Генк" / facebook.com/krcgenk

Известный футбольный агент Вадим Шаблий сообщил, что московский "Спартак" интересовался полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским.

Об этом он рассказал российскому изданию Спорт-Экспресс, сообщает Football Hub.

"Когда вся критика вылилась на Олега Кононова, я сразу сказал, что игроков в "Спартак" отдавать не хочу, - признался футбольный агент. - Хотя у меня есть друзья там. Луис Адриану, Фернанду, Ещенко. Не могу сказать, что это близкие друзья, но мы общаемся".

"Если есть проблемы в "Спартаке", то виноват Кононов. Или виноват Шаблий. Да, "Спартак" интересовался Русланом Малиновским, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в "Спартак" или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Я за большие деньги его не отдам", - подчеркнул Вадим Шаблий.

Малиновский проводит свой лучший сезон, где он за "Генк" забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач в 42-х матчах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Генк#Руслан Малиновский