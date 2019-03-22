Игрок сборной Украины по футболу мог оказаться в московском Спартаке

Футбольный агент Вадим Шабанов рассказал об истории игрока бельгийского Гента Руслана Малиновского.

Известный футбольный агент Вадим Шаблий сообщил, что московский "Спартак" интересовался полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским.

Об этом он рассказал российскому изданию Спорт-Экспресс, сообщает Football Hub.

"Когда вся критика вылилась на Олега Кононова, я сразу сказал, что игроков в "Спартак" отдавать не хочу, - признался футбольный агент. - Хотя у меня есть друзья там. Луис Адриану, Фернанду, Ещенко. Не могу сказать, что это близкие друзья, но мы общаемся".

"Если есть проблемы в "Спартаке", то виноват Кононов. Или виноват Шаблий. Да, "Спартак" интересовался Русланом Малиновским, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в "Спартак" или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Я за большие деньги его не отдам", - подчеркнул Вадим Шаблий.

Малиновский проводит свой лучший сезон, где он за "Генк" забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач в 42-х матчах.