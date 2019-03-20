Выпущен шикарный постер к матчу Шахтер - Динамо в стиле "Игры престолов"

Полузащитник киевлян Беньямин Вербич запечатлен в образе Белого ходока, а новоиспеченный игрок сборной Украины Мораес оказался "драконорожденным".

Пресс-служба донецкого "Шахтера" оригинально подходит к промоушену очередного матча украинских грандов "Шахтера" и "Динамо", который пройдет в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

На постере, который сделан специально к матчу, лидеры команд-противников - Жуниор Мораес и Беньямин Вербич - изображены в виде персонажей нашемевшего сериала "Игра престолов". Так, полузащитник киевлян запечатлен в образе Белого ходока, а новоиспеченный футболист сборной Украины Мораес показан с огнем в глазах, что явно указывает на то, что он - драконорожденный.

В пресс-службе донецкой команды заявили, что рекламные борды с таким озображением будут размещены на улицах города, в метро Харькова и будут использоваться в других промоакциях к матчу.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" пройдет в Харькове, 7 апреля.