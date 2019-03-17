Ювентус без Роналду впервые в сезоне проиграл в серии А

Несмотря на поражение, туринцы сохраняют уверенное лидерство в турнирной таблице.

В рамках 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» играл на выезде против «Дженоа». Встреча завершилась поражением действующих чемпионов страны со счетом 0:2.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Это поражение стало для команды Массимилиано Аллегри первым в текущем розыгрыше Серии А. В последний раз до этого туринцы проигрывали в национальном первенстве в апреле прошлого года – тогда поражение «Юве» нанес «Наполи» (0:1).

Отметим, что сегодняшнюю игру пропускал нападающий «бьянко-нери» Криштиану Роналду, которому был предоставлен отдых.

«Ювентус», несмотря на поражение, сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице. Идущий вторым «Наполи» может сократить отставание от туринцев до 15 очков, если сегодня победит «Удинезе».

Как сообщал УНИАН, "Ювентус" накануне вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря хет-трику Роналду в матче с "Атлетико".