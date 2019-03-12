Хет-трик Роналду вывел Ювентус в четвертьфинал ЛЧ, Ман Сити уничтожил Шальке

Противостояние "Ювентуса" и "Атлетико" подарило очередной героический камбек в рамках плей-офф ЛЧ.

В Турине и Манчестере состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"Ювентус" принимал мадридский "Атлетико" и смог одержать победу с нужным счетом - 3:0, которая не только нивелировала преимущество испанского клуба после первой игры (2:0), но и перевесила чашу весов в сторону "Ювентуса".

Героем дня стал Криштиану Роналду, который забил все три гола в матче. Вначале португалец отличился на 27-й минуте ударом головой после навеса Бернардески. На 49-й минуте еще один "выстрел" Роналду со второго этажа привел к взятию ворот - при этом в ход пошла система электронной фиксации гола, ведь только с помощью нее арбитр зафиксировал, что мяч пересек линию ворот.

⚽️⚽️⚽️ Hat-trick hero! Cristiano Ronaldo nets treble as Juventus turn the tie around to lead in Turin...#UCLpic.twitter.com/haHlrnm1aq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2019

Решающий эпизод встречи произошел на 86-й минуте. Бернардески заработал пенальти в довольно спорном эпизоде, а Роналду хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам. Хет-трик Криштиану позволил "Ювентусу" сделать шикарный камбек и выйти в 1/4 финала!

В параллельном матче "Манчестер Сити" разнес в пух и прах немецкий "Шальке" - 7:0. Дублем в составе "горожан" отметился Агуэро, по голу забили Стерлинг, Сане, Бернарду Силва, Фоден и Габриэл Жезус. Голевую передачу записал в свой актив и украинец Зинченко, который провел на поле все 90 минут. А вот Коноплянка, вышедший в составе "Шальке", вместе со своей командой прекратил борьбу в Лиге чемпионов.