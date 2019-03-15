Роналду выйдет на поле в составе сборной в матче Португалия - Украина впервые после ЧМ-2018

Звездного игрока вызвал на сбор главный тренер национальной команды Фернанду Сантуш.

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил список из 25 футболистов, которые будут готовиться к двум стартовым домашним поединкам отбора к чемпионату Европы 2020 года.

22 марта в Лиссабоне действующие чемпионы континента будут принимать сборную Украины, а 25 марта там же — сербов, напоминает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Состав сборной Португалии

Вратари: Бету («Гезтепе», Турция), Жозе Са («Олимпиакос», Греция), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон», Англия).

Защитники: Жоау Конселу («Ювентус», Италия), Нельсон Семеду («Барселона», Испания), Жозе Фонте («Лилль», Франция), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Марио Руи («Наполи», Италия), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д, Германия).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба — «Вулверхэмптон», Англия), Вильям Карвалью («Бетис», Испания), Бруно Фернандеш («Спортинг»), Жоао Марио («Интер», Италия), Пицци («Бенфика»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус», Италия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Рафа Силва («Бенфика»), Андре Силва («Севилья», Испания), Діогу Жота («Вулверхэмптон», Англия), Жоао Феліш («Бенфика»), Диего Соуза («Брага»), Гонсалу Гедеш («Валенсия», Испания).

Сбор команды в Лиссабоне назначен на 18 марта.