Лига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала

Определились все четвертьфиналисты второго по значимости еврокубка.

В четверг в Европе состоялись все 8 ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по результатам которых определились четвертьфиналисты турнира.

Результаты матчей приводит официальный сайт турнира.

Результаты матчей 1/8 финала:

Динамо Киев - Челси - 0:5 (первый матч - 0:3)

Зальцбург - Наполи - 3:1 (0:3)

Краснодар - Валенсия - 1:1 (1:2)

Интер - Айнтрахт - 0:1 (0:0)

Славия - Севилья - (2:2)

Вильяреал - Зенит - 2:1 (3:1)

Арсенал - Ренн - 3:0 (1:3)

Бенфика - Динамо Загреб - (0:1)

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало в 14.00 по киевскому времени.