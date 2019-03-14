Лига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала

23:59, 14 марта 2019
Футбол
0 0
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы ссстоится в пятницу  / uefa.com

В четверг в Европе состоялись все 8 ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по результатам которых определились четвертьфиналисты турнира.

Результаты матчей приводит официальный сайт турнира.

Результаты матчей 1/8 финала: 

Динамо Киев - Челси - 0:5 (первый матч - 0:3)

Зальцбург - Наполи - 3:1 (0:3)

Краснодар - Валенсия - 1:1 (1:2)

Интер - Айнтрахт - 0:1 (0:0)

Славия - Севилья -  (2:2)

Вильяреал - Зенит - 2:1 (3:1)

Арсенал - Ренн - 3:0 (1:3)

Бенфика - Динамо Загреб -  (0:1)

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало в 14.00 по киевскому времени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#УЕФА#Лига Европы