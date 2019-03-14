Лига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала
23:59, 14 марта 2019Футбол
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Определились все четвертьфиналисты второго по значимости еврокубка.
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы ссстоится в пятницу / uefa.com
В четверг в Европе состоялись все 8 ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по результатам которых определились четвертьфиналисты турнира.
Результаты матчей приводит официальный сайт турнира.
Результаты матчей 1/8 финала:
Динамо Киев - Челси - 0:5 (первый матч - 0:3)
Зальцбург - Наполи - 3:1 (0:3)
Краснодар - Валенсия - 1:1 (1:2)
Интер - Айнтрахт - 0:1 (0:0)
Славия - Севилья - (2:2)
Вильяреал - Зенит - 2:1 (3:1)
Арсенал - Ренн - 3:0 (1:3)
Бенфика - Динамо Загреб - (0:1)
Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало в 14.00 по киевскому времени.
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