Луганская Заря подписала контракт с японским полузащитником

Ицуки Урата подписал контракт сроком на три года.

Японский полузащитник Ицуки Урата стал новичком луганской «Зари». Контракт рассчитан на три года, сообщает официальнsй сайт клуба. Ицуки Урата родился 29 января 1997 года. Амплуа - полузащитник. Рост: 178 см. Вес: 73 кг. Игровой номер: 97. Экс-клуб: «Гираванс Кутакуши» (Япония). За свой бывший клуб Урата провел 39 поединков. Забил один мяч и отдал пять результативных передач. Вызывался и играл за сборные Японии разных возрастов: U-18, U-19 и U-21.

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