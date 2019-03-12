Луганская Заря подписала контракт с японским полузащитником
15:12, 12 марта 2019Футбол
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Ицуки Урата подписал контракт сроком на три года.
Заря пополнилась новичком из чемпионата Японии / zarya-lugansk.com
Японский полузащитник Ицуки Урата стал новичком луганской «Зари».
Контракт рассчитан на три года, сообщает официальнsй сайт клуба.
Ицуки Урата родился 29 января 1997 года. Амплуа - полузащитник. Рост: 178 см. Вес: 73 кг. Игровой номер: 97.
Экс-клуб: «Гираванс Кутакуши» (Япония).
За свой бывший клуб Урата провел 39 поединков. Забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Вызывался и играл за сборные Японии разных возрастов: U-18, U-19 и U-21.
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