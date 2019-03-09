Мариуполь и одесский Черноморец не забили голов друг другу в матче УПЛ
15:53, 09 марта 2019Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:0.
Мариуполь и Черноморец не забили голов друг другу / ФК Черноморец
В Мариуполе на стадионе им. Владимира Бойко завершился стартовый матч 21-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором Мариуполь принимал одесский "Черноморец".
Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч проходил с небольшим преимуществом хозяев поля, но их немногочисленные моменты умело ликвидировал вратарь одесситов Сергей Литовченко. Самым активным в атаке у мариупольцев был Андрей Борячук. А на 82-й минуте после навеса с углового головой пробил Игнатенко, и мяч пролетел рядом со штангой.
Таким образом, Мариуполь остался на 5-м месте в турнирной таблице - 29 очков, а Черноморец - на предпоследнем 11-м, 16 баллов.
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