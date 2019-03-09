Мариуполь и одесский Черноморец не забили голов друг другу в матче УПЛ

Игра завершилась со счетом 0:0.

В Мариуполе на стадионе им. Владимира Бойко завершился стартовый матч 21-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором Мариуполь принимал одесский "Черноморец".

Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил с небольшим преимуществом хозяев поля, но их немногочисленные моменты умело ликвидировал вратарь одесситов Сергей Литовченко. Самым активным в атаке у мариупольцев был Андрей Борячук. А на 82-й минуте после навеса с углового головой пробил Игнатенко, и мяч пролетел рядом со штангой.

Таким образом, Мариуполь остался на 5-м месте в турнирной таблице - 29 очков, а Черноморец - на предпоследнем 11-м, 16 баллов.