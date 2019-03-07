Экс-игрок Динамо Головко: Челси играет с высокой линией обороны, у Динамо будут шансы

Бывший защитник киевлян вспомнил прошлые битвы с англичанами и проанализировал предстоящие.

Экс-игрок киевского Динамо Александр Головко высказал свое мнение по поводу предстоящего матча Лиги Европы УЕФА, в котором Динамо будет противостоять лондонскому Челси.

- Не могу судить по форме, но Динамо находится в хорошем психологическом настроении благодаря удачному выступлению в чемпионате и выходу в 1/8 финала Лиги Европы. Учитывая то, как команда двигалась в последних двух матчах, можно утверждать она находится, может быть не на пике, но в хорошем функциональном состоянии и психологической устойчивости. Есть только одна проблема – это проблема состава. Киевляне понесли серьезные потери: Вербич и Соль. Но думаю, Александр Хацкевич найдет на выездную игру достойные замены, - отметил Головко в комментарии UA-Football.

Вряд ли "Динамо" будет атаковать с первых минут. Нужно будет терпеть, ждать свои моменты и постараться увезти из Англии если не победу, то хотя бы ничью. Не такая уж страшная команда "Челси". Да, работает опытный тренер, собраны качественные и высококвалифицированные футболисты. Плюс их преимущество – это футбольный тонус, который команда получает через матчи английской Премьер-лиги, сравнимые по накалу с поединками Лиги чемпионов.

"Челси" играет по схеме 4-3-3, активно использует прессинг, впереди опасен Игуаин, Азар, к ним нужно будет особое внимание. Команда непростая, но для наших ребят это возможность показать себя и увидеть на фоне такого серьезного соперника, чего они стоят. Это плюс как для игроков, так и для болельщиков, что такие команды приезжают в Киев. Ради этого "Динамо" должно показать достойный футбол.

- Наверняка "Челси" дома будет думать только об атаке. Как оцените нашу линию защиты? Выдержит ли натиск хозяев?

- Трудно сказать. При всем уважении к "Олимпиакосу", и если приплюсовать две игры чемпионата Украины, то защитники особых проблем не испытывали. Почему? Потому что против них не играли быстро, агрессивно и мощно. Не находились под постоянным давлением. А вот посмотреть, когда увеличатся скорости, и соперник будет постоянно нагнетать - будет интересно. Вот с такими командами нужно себя проверять, и говорить, кто чего достоин.

- Рискнете спрогнозировать счет матча?

- Не смогу, потому что я не Ванга (смеется). Для нас это будет матч, где нужно терпеть, проявить себя, ибо в таких играх на первый план выходит крепкий характер и футбольная злость. А у нас моменты будут, потому что "Челси" играет с высокой линией обороны, появятся зоны, в которые нужно врываться под предложение паса. И не забывать контролировать и работать в опорной зоне, где умело ведет игру чемпион мира НГоло Канте. "Челси" будет очень активно играть через высокий прессинг, используя также много атак через фланги. В первую очередь нужно обезопасить свои ворота, играть компактно и искать возможности вскрыть чужие. Нас ждет очень интересная игра, надеюсь с шансом на успех в Киеве.

Как сообщал УНИАН, матч Челси - Динамо состоится сегодня, 7 марта, в Лондоне. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.