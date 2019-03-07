Лига Европы, Челси -Динамо: анонс, прогноз где смотреть

В Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором Челси примет на своем поле киевское Динамо.

Матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в столице Великобритании.

Победитель Лиги Европы-2012/13 "Челси" без особых проблем пробился в 1/8 финала и готовится встретиться с киевским "Динамо", сообщает официальный сайт турнира.

В восьми матчах этой Лиги Европы "Челси" одержал семь побед и один раз сыграл вничью. Осенью лондонцы доминировали в группе L, а в 1/16 финала с общим счетом 5:1 взяли верх над "Мальме".

"Динамо" также не испытало особых проблем на групповом этапе. Киевляне финишировали на первом месте в квартете К, опередив "Ренн", "Астану" и "Яблонец", а в первом раунде плей-офф справились с "Олимпиакосом" (2:2 на выезде, 1:0 дома).

"Челси" и "Динамо" попали в одну группу в Лиге чемпионов УЕФА-2015/16. Действовавшие чемпионы Англии набрали в двух матчах четыре очка: в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а судьбу ответной встречи в пользу лондонского клуба решил блестящий штрафной Виллиана в концовке - 2:1. Оба клуба вышли в 1/8 финала ("Челси" с первого места), но дальше не пробились.

На котировках букмекерских контор хозяева матча выглядят явными фаворитами. На победу Челси можно поставить с коэффициентом 1.28 к 1, в то время как на ничью - 5.56 к 1, а на победу киевского Динамо - 11.31 к 1.

Матч Челси - Динамо на украинском ТВ покажет телеканал Футбол 2. Начало игры - в 22.00 по киевскому времени.