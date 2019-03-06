Сумасшедший по красоте гол из чемпионата Англии может претендовать на награду ФИФА (видео)

Вчерашний вечер был богат на красивые голы.

Паралельно с поединками в Лиге чемпионов во вторник в английском Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии) проходил матч, в котором "Дерби" принимал на своем поле "Уиган", сообщает Footballhub.

При счете 0:1 в пользу гостей, форвард "Дерби" Мейсон Беннетт сравнял счет невероятным ударом через себя в дальний угол ворот. Этот мяч стал лишь вторым в сезоне для нападающего, который провел уже 21 поединок.

What a goal from Derby County’s Mason Bennett! A definite Puskas Award nominee. pic.twitter.com/LfsNpbSB5z — Photos of Football (@photosofootball) 5 березня 2019 р.

"Дерби" сумел дожать соперника и выиграть со счетом 2:1. Сейчас команда занимает 7-е место в своем дивизионе. Интересно, что главным тренером "Дерби" является легендарный полузащитник "Челси" Фрэнк Лампард.

Напомним, что в конце года ФИФА по традиции вручает приз автору самого красивого гола в мировом футболе, который носит имя Ференца Пушкаша.