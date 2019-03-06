Тренер Челси перед игрой с Динамо: английским командам трудно конкурировать в Европе

Маурицио Сарри поделился своим мнением об украинской команде.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». Встреча команд состоится завтра, 7 марта, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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«Челси» способен бороться за победу в Лиге Европы. Это важная цель для нас. Киевское «Динамо» - хорошая молодая команда, в составе которой выступают быстрые игроки. Соперник будет крайне опасен на контратаках. «Челси» необходимо хорошо выступить в обоих матчах.

Английским командам трудно конкурировать в Европе из-за напряжённого графика. Мы будем играть в английской Премьер-лиге спустя 62 часа после выезда в Киев - это слишком рано", - приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».

Как сообщал УНИАН, ответный матч между "Динамо" и "Челси" пройдёт в Киеве 14 марта.