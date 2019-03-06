Киевское Динамо отправилось в Лондон на матч с «Челси»
В среду, 6 марта, в 10 утра делегация киевского «Динамо» чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» взяла курс на столицу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Ориентировочно через три с половиной часа полета самолет с динамовцами приземлится в лондонском аэропорту Гатвик, откуда команда отправится в отель Pestana Chelsea Bridge Hotel & Spa, сообщает официальный сайт столичного клуба.
В Лондоне Александр Хацкевич будет рассчитывать на следующих футболистов:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;
Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков;
Нападающий: Назарий Русин.
Кроме того, вместе с командой на матч летят Беньямин Вербич, который не сможет принимать сыграть из-за дисквалификации, и Миккель Дуэлунд, который восстанавливается после травмы.
Как сообщал УНИАН, матч «Челси» - «Динамо» состоится на «Стэмфорд Бридж» в четверг, 7 марта, начало - в 22:00 по киевскому времени.