Экс-вратарь Шахтера Вирт: Мораес и Швед смогут забить более 20 голов в чемпионате каждый

Знаменитый в прошлом голкипер дал свой прогноз на главную интригу матча Шахтер - Карпаты.

В следующем домашнем матче УПЛ «Шахтер» сыграет с «Карпатами» на ОСК «Металлист».

К ряду интриг матча добавился фактор противостояния форвардов – Мораеса и Шведа. После хет-трика в ворота «Ворсклы» игрок «Карпат» сократил свое отставание от горняка.

О неожиданной интриге в споре за лучшего бомбардира сезона Terrikon.com поговорил с легендой «Шахтера» и одним из самых известных львовских игроков Юрием Виртом:

- После феерического результата, которого давно не добивались «Карпаты», на выезде обыграть 4:0 бронзового призера, в психологическом плане у команды будет сейчас подъем. А если удастся добыть положительный результат в львовском дерби, тогда у команды «вырастут крылья» и они смогут дать бой «Шахтеру». Сейчас у команды хороший состав, пришел новый главный тренер и первая игра показала, что они на правильном пути. Конечно, это пока одна игра и от команды хотелось бы стабильности, которой не хватало осенью, когда яркие победы сменялись поражениями. Если будет стабильность, тогда они смогут занимать высокие места.

- В случае победы львовском дерби и удачной игры против «Шахтера», смогут ли «Карпаты» побороться за место в первой шестерке?

- Это практически нереально. Я думаю они могут бороться за кубок во второй шестерке, т.е. занять седьмое место. Мы можем пофантазировать, но нужно реально смотреть на вещи. Очень много было упущено осенью, когда в чемпионате «Карпаты» набрали очень мало очков.

- Сможет ли оборона «Шахтера» сдержать Шведа?

- Легко точно не будет донецкому «Шахтеру». Мы видели, что сейчас Швед находится в хорошей форме. Не просто так человек на выезде делает хет-рик. Да, мы знаем, что в принципе у «Шахтера» есть проблемы в защите, что показали игры против «Айнтрахта» и «Александрии», которая могла забить гол и не один. Есть проблемы в обороне, это не секрет. Практически в каждой игре «Шахтер» пропускает. Я думаю, что и у «Карпат» будут моменты. Швед – это футболист, который хорошо обращается с мячом и моменты у него будут. Главное, чтобы не подвела реализация.

- Сможет ли Швед догнать Мораеса в гонке бомбардиров?

- Если «Карпаты» будут во второй шестерке, где соперники слабее, тогда это реально. Но мы знаем, что «Шахтер» создает много голевых моментов, атака их самая сильная сторона, поэтому догнать Мораеса все-равно будет сложно. Все будет зависеть от процента реализации голевых моментов. А так я думаю Марьяну по силам. Если не подведет реализация, то Мораес и Швед смогут забить более 20 голов в чемпионате.

Напомним, матч «Шахтер» - «Карпаты» пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» 10 марта.