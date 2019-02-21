Тренер Александрии Шаран о матче с Шахтером: не собираемся быть мальчиками для битья

Матч Шахтер — Александрия пройдет в понедельник 25 февраля на ОСК Металлист в Харькове.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мнением о противостоянии с Шахтером, которое запланировано на 25 февраля.

— Конечно, мы обсуждаем планы. Завтра проводим теоретическое занятие по Шахтеру, еще одно теоретическое занятие проведем в Харькове. Просмотрели все контрольные поединки Шахтера, сегодня будем наблюдать за их игрой с Айнтрахтом. Прекрасно понимаем, кем является Шахтер. Это лидер, это скорость, это серьезное атакующее звено. Поэтому будем стараться в этой игре проявить свои лучшие качества, отметил тренер в комментарии Football.ua.

К тому же — это первая игра после зимнего перерыва. Она чрезвычайно важна для психологического настроя. Не столь важен результат, как настроение после матча — чтобы ребята чувствовали уверенность в своих силах в дальнейшем. Меня это волнует больше всего. Также мы не собираемся быть мальчиками для битья — нас обязывает наше турнирное положение, поэтому в Харькове должны подтвердить свое реноме.

Матч Шахтер — Александрия пройдет в понедельник 25 февраля на ОСК Металлист в Харькове. Начало игры в 19.00.