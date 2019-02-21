Онлайн-трансляция, Динамо - Олимпиакос - 1:0: Лига Европы, 1/16 финала
В Киеве на НСК Олимпийский сегодня вечером состоится матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором Динамо примет греческий Олимпиакос из Пирея.
Первая игра неделю назад состоялась в Пирее и завершилась вничью - 2:2.
Таким образом, Динамо сегодня устроит ничья (0:0 или 1:1) и, разумеется, победа с любым счетом. При повторении результата первой игры будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. При любом другом раскладе далее проходит греческая команда.
Матч Динамо - Олимпиакос начнется в 22.00.
ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.
Добрый вечер!
Мы начинаем...
Стали известны стартовые составы команд:
Динамо: 71. Бойко, 16. Миколенко, 26. Бурда, 94. Кенджёра, 7. Вербич, 8. Шепелев В., 15. Цыганков, 29. Буяльский, 30. Шабанов, 9. Фран Соль, 10. Шапаренко
Запасные: 1. Бущан, 5. Сидорчук, 17. Сидклей, 19. Гармаш, 45. Смирный, 46. Алибеков, 43. Русин Н.
Олимпиакос: 93. Жозе Са, 35. Торосидис, 66. Сиссе Пап, 21. Цимикас, 5. Бухалакис, 7. Фортунис, 12. Гильерме, 31. Жиль Диаш, 18. Кока Хассан, 20. Мерия, 56. Поденсе
Запасные: 32. Лодыгин, 23. Кутрис, 25. Миранда Р., 6. Натхо, 8. Андруцос, 16. Масурас Г., 9. Герреро М.
Матч анчинается!
Матч начался с минуты молчания в память Виталия Хмельницкого.
1. Мяч развели с центра поля игроки Олимпиакоса.
2. Киевляне начинают матч в атаке - заброс из глубины поля, Шапаренко не успевает к мячу - вратарь греков предельно внимателен.
5. Пока киевляне владеют территориальным преимуществом, но ничего путного извлечь из этого не могут.
6. Заброс на Соля из глубины поля - вне игры испанец. Потенциально было очень опасно.
10. Миколенко на фланге в атаке Динамо проиграл борьбу защитнику - от ворот Олимпиакос разыграет мяч.
11. Кендзера заблокировал пас с левого фланга - первый угловой в матче.
12. Греки разыграли угловой, но не смогли создать ничего опасного. Фортунис напоролся на стену из защитников Динамо.
13.Кендзера и Поденсе столкнулись в центре поля - игрок греческой команды лежит на газоне. Небольшое повреждение.
15. Вербич пытался отдать чрезвычайно острый пас на Соля - защитник сумел перехватить передачу.
17. Фланговая атака Динамо завершилась прострелом в штрафную от Миколенко - прямо в руки вратарю Олимпиакоса.
20. Второй угловой в матче от Олимпиакоса - Фортунис вновь перемудрил, ничего опасного.
22. Небольшая толкотня в центре поля - Сиссе и Вербич получают предупреждения.
23. Штрафной от Динамо заканчивается плачевно - грубая игра против вратаря Кендзеры - предупреждение.
26. Фортунис незаметно подыграл себе рукой и едва не организовал гол в ворота Динамо - заработал угловой.
27. Не смог Олимпиакос в очередной раз воспользоваться стандартным положением.
30. Поденсе выходил на очень опасную позицию в штрафной Динамо, но вовремя сориентировались защитники киевлян и заблокировали дальнейший проход.
32. И ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ФРАН СОЛЬ! ПЕРВЫЙ!!!