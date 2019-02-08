Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером Европы
17:43, 08 февраля 2019Футбол
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В ближайшее время аргентинец должен подписать новый контракт с "матрасниками".
Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в Европе / futbol.as.com
Французское издание L'Equipe составило список самых высокооплачиваемых тренеров в топ-5 европейских чемпионатах.
В рейтинге указаны ежемесячные зарплаты специалистов до вычета налогов, сообщается на официальном сайте издания.
Лидером рейтинга стал наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне, который зарабатывает 3,3 миллиона евро в месяц.
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Самым "дорогим" в Англии является главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола - 1,9 млн до вычета налогов. В Серии А первое место занимает Массимилиано Аллегри (Ювентус) - 1,14 миллиона.
В Германии лидирует хорват Нико Ковач, который получает от Баварии 580 тысяч евро, а во Франции самым высокооплачиваемым тренером является Томас Тухель - ПСЖ платит немцу 420 тысяч евро в месяц.
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