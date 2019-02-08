Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером Европы

В ближайшее время аргентинец должен подписать новый контракт с "матрасниками".

Французское издание L'Equipe составило список самых высокооплачиваемых тренеров в топ-5 европейских чемпионатах.

В рейтинге указаны ежемесячные зарплаты специалистов до вычета налогов, сообщается на официальном сайте издания.

Лидером рейтинга стал наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне, который зарабатывает 3,3 миллиона евро в месяц.

Читайте такжеМесси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Самым "дорогим" в Англии является главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола - 1,9 млн до вычета налогов. В Серии А первое место занимает Массимилиано Аллегри (Ювентус) - 1,14 миллиона.

В Германии лидирует хорват Нико Ковач, который получает от Баварии 580 тысяч евро, а во Франции самым высокооплачиваемым тренером является Томас Тухель - ПСЖ платит немцу 420 тысяч евро в месяц.