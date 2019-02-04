Соперник Динамо по Лиге Европы понес серьезную кадровую потерю

У греческого Олимпиакоса травмировался ключевой игрок.

Один из лидеров греческого "Олимпиакоса", полузащитник Омар Элабделлауи получил травму мышцы бедра в игре 19-го тура чемпионата Греции с "Панионисом" (4:0).

Как сообщает пресс-служба греческого гранда, хавбек был травмирован уже на 14-й минуте, после чего вынужден был покинуть поле, пишет "Апостроф".

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Медицинское обследование, проведенное на следующий день, выявило у 27-летнего футболиста серьезное растяжение мышцы. Таким образом, он точно не сыграет в ключевом поединке "Олимпиакоса" в чемпионате Греции - против ПАОКа, которое состоится 10 февраля.

Также высока вероятность того, что Элабделлауи не поможет своей команде в первом матче против "Динамо", который состоится 14 февраля в Греции. Срок восстановления футболиста - от 10 до 14 дней.