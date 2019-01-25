Челси и Ман Сити сыграют в финале Кубка английской лиги

В полуфинале в серии пенальти "Челси" обыграл "Тоттенхэм".

«Челси» победил «Тоттенхэм» по итогам двух матчей 1/2 финала Кубка английской лиги. После поражения в первой полуфинальной игре на выезде со счетом 0:1 "Челси" в родных стенах взял реванш у "Тоттенхэма" - 2:1. Правило выездного гола не учитывалось, и команды провели серию послематчевых пенальти - 4:2 в пользу "Челси".

Для «Синих» это восьмой выход в финал турнира. «Челси» повторил рекорд лондонских клубов. «Арсенал» и «Тоттенхэм» также играли в финале по 8 раз, сообщает OptaJoe.

В финале команда Маурицио Сарри встретится с «Манчестер Сити», который по сумме двух встреч обыграл «Бертон» - 10:0.

Финальный матч Кубка английской лиги состоится 24 февраля на «Уэмбли» в Лондоне.

По итогам сезона-2017/18 обладателем Кубка лиги стал «Ман Сити».