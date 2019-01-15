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Нападающий сборной Северной Ирландии пьяным онанировал на улице - полиция ведет расследование

16:45, 15 января 2019
Футбол
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Гэвин Уайт / The Herald

22-летнего форварда вызвали в полицию после того, как было опубликовано видео, на котором футболист пьяным онанирует на улице в компании друга.

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Два молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения, они гуляли по улице и распевали песни, сообщает Daily Mail.

Клуб и главный тренер «Оксфорда» уже выступили с критикой поведения Уайта, назвав его недопустимым. Полиция проводит необходимые следственные мероприятия по данному делу.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола в 22 матчах за клуб, а в сентябре дебютировал в составе сборной Северной Ирландии.

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Теги: #Северная Ирландия