Нападающий сборной Северной Ирландии пьяным онанировал на улице - полиция ведет расследование
16:45, 15 января 2019Футбол
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22-летнего форварда вызвали в полицию после того, как было опубликовано скандальное видео.
Гэвин Уайт / The Herald
Нападающий клуба 3-го английского дивизиона «Оксфорд Юнайтед» Гэвин Уайт оказался в центре скандала.
22-летнего форварда вызвали в полицию после того, как было опубликовано видео, на котором футболист пьяным онанирует на улице в компании друга.
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Два молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения, они гуляли по улице и распевали песни, сообщает Daily Mail.
Клуб и главный тренер «Оксфорда» уже выступили с критикой поведения Уайта, назвав его недопустимым. Полиция проводит необходимые следственные мероприятия по данному делу.
В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола в 22 матчах за клуб, а в сентябре дебютировал в составе сборной Северной Ирландии.
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