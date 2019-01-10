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Матч чемпионата Австралии по футболу прервали из-за раненной чайки

15:47, 10 января 2019
Футбол
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В матче чемпионата Австралии случился неприятный инцидент с птицей / a-league.com.au

Птица приземлилась на газон как раз в тот момент, когда игроки затеяли перепасовку и мяч попал в чайку, сообщает SportArena.  

Вратарь указал на произошедшее арбитру и тот прервал игру. После этого голкипер вынес птицу за пределы поля и ей оказали необходимую помощь. Чайка практически не пострадала и быстро ретировалась со стадиона.

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Теги: #футбол#Австралия#Чайка