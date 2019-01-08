Мбаппе на первом месте в списке Топ-100 самых дорогих футболистов пяти ведущих лиг Европы

Криштиану Роналду за год подорожал, но не попал в десятку.

Центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов из пяти ведущих лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). В этих пяти чемпионатах собран практически весь цвет мирового футбола.

Рейтинг CIES отличается от более привычных параметров немецкого портала Transfermarkt. Алгоритм формирования стоимости игрока учитывает 21 параметр. Среди них - возраст, позиция на поле, лига, в которой выступает игрок, активность в клубе и сборной (число игровых минут, статистика), результаты команд с этим футболистом, экономический уровень и текущее финансовое положение клуба. Кроме того, учитываются срок действия контракта, предыдущие трансферы игрока и многое другое.

Читайте такжеFIFA 19 представила команду года с Месси и Роналду, но без Неймара

Возглавляет рейтинг 20-летний форвард "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе, выигравший прошлым летом ЧМ-2018. Его стоимость оценивается в 218 миллионов евро. Помимо него, планку в 200 миллионов превысил только один игрок - нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн.

Замыкает тройку лидер прошлогоднего рейтинга Неймар. За год его стоимость упала с 213 миллионов евро до 197 млн, сообщает сайт CIES.

Также заметно подешевел Лионель Месси, который в начале 2018-го стоил 202 млн, а теперь тянет "всего лишь" на 171 млн, к тому же аргентинец упал со второго на седьмое место в списке.

А вот его вечный конкурент Криштиану Роналду, который через месяц отпразднует 34-й день рождения, напротив, как будто переживает очередную молодость. Год назад стоимость Криштиану оценивали в 80 млн евро и ему едва нашлось место в топ-50 (49-е место). Очередная победа в Лиге чемпионов и громкий переход в "Ювентус" вернули веру в португальца. В начале 2019 года он занимает 19-е место и стоит 127 млн евро.

Как сообщал УНИАН, ранее таблицу стоимости Топ-100 лучших игроков мира опубликовал Trasfermarkt.com. Месси и Роналду в рейтинге издания подешевели каждый на 20 млн евро.