Три украинских футболиста вошли в топ-50 самых перспективных молодых игроков по версии УЕФА

Виталий Миколенко, Николай Шапаренко и Андрей Лунин дебютировали в 2018 году за национальную сборную Украины.

Три украинских футболиста вошли в топ-50 самых перспективных молодых игроков, которые могут стать звездами европейского футбола по версии UEFA.com.

Это вратарь «Леганеса» Андрей Лунин, защитник «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек «Динамо» Николай Шапаренко.

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«Взятый в аренду у «Реала» вратарь обладает отличной реакцией. Осенью сыграл три подряд сухих матча за клуб и сборную», – сказано о Лунине.

«Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины», – отмечается в описании к Миколенко.

«Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с «Ренном» и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную», – написано о Шапаренко.

Как сообщал УНИАН, футбольный болельщик изобразил ведущих украинских игроков в виде персонажей "Симпсонов".