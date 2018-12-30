МЮ одержал третью победу подряд под руководством Сульшера в АПЛ

Поль Погба во втором поединке кряду делает дубль.

В рамках английской Премьер-лиги состояся заключительный поединок 20-го тура, в котором "Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" - 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на 5-й минуте Погба после передачи Рэшфорда открыл счет, а на 33-й француз сделал дубль, воспользовавшись пасом Эрреры.

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В концовке первого тайма счет стал разгромным после того, как Рэшфорд замкнул передачу Марсияля - 3:0. Хотя еще до перерыва Аке "размочил" ворота Де Хеа. 3:1.

Во втором тайме Лукаку, который перед этим вышел на замену, забил четвертый гол "МЮ" в ворота "Борнмута".

После прихода на тренерский мостик манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера "Красные дьяволы" выиграли три матча подряд с общим счетом 12:3. Команда продолжает занимать 6-е место в АПЛ, отставая от лидера - "Ливерпуля" - на 19 очков.

Напомним, в середине декабря руководство "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку Жозе Моуриньо за провальные результаты.