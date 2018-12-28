Малиновский попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии

25-летний игрок сборной Украины занял восьмую позицию в рейтинге самых дорогих исполнителей Лиги Жюпилер.

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский попал в топ-10 дорогих игроков чемпионата.

25-летний игрок сборной Украины занял восьмую позицию в рейтинге самых дорогих исполнителей Лиги Жюпилер. Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость Малиновского в 9 миллионов евро, пишет ТСН.

Такую стоимость имеют еще двое футболистов, однако они опережают Руслана из-за более младшего возраста - Марвелу Накамба (24, "Брюгге") и Георгий Чакветадзе (19, "Гент").

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Самым дорогим игроком чемпионата Бельгии является партнер Малиновского по команде - Сандер Берге (20, 17 миллионов евро).

Интересно, что Малиновский занимает первое место среди всех украинских футболистов, которые выступают в бельгийской лиге. За Русланом располагаются Роман Яремчук (3,5 миллиона евро, "Гент"), Евгений Макаренко (2 миллиона, "Андерлехт"), Роман Безус (2 миллиона "Сент-Трюйден"), Игорь Пластун (2 миллиона "Гент"), Егор Назарина (700 тысяч "Антверпен"), Валерий Лучкевич (700 тысяч, "Стандарт"), Андрей Бацула (600 тысяч, "Кортрейк").

Напомним, в этом сезоне на счету Малиновского во всех турнирах 31 матч, 11 забитых голов и 8 голевых передач.