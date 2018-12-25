Барселона и ПСЖ могут провернуть невероятный обмен игроками

15:24, 25 декабря 2018
Футбол
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Килиан Мбаппе / REUTERS

Каталонская "Барселона" и французский "ПСЖ" готовятся совершить крупнейшую сделку. Каталонский клуб заинтересован в приобретении форварда чемпиона Франции Килиана Мбаппе и готов предложить парижанам 150 млн евро, а также атакующего хавбека Фелиппе Коутиньо впридачу. 

Об этом сообщает испанское издание Don Balon.

Фелиппе Коутиньо в текущем сезоне провел 21 матч в составе каталонцев, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Килиан Мбаппе, в свою очередь, провел за парижан 19 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал четыре голевых паса.

Ранее сообщалось, что Мбаппе признан лучшим молодым футболистом мира по версии France Football. 

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Теги: #Барселона#ПСЖ#Килиан Мбаппе#Фелипе Коутиньо