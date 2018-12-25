Барселона и ПСЖ могут провернуть невероятный обмен игроками
15:24, 25 декабря 2018Футбол
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Лучший молодой игрок мира Килиан Мбаппе может перейти в каталонскую команду.
Килиан Мбаппе / REUTERS
Каталонская "Барселона" и французский "ПСЖ" готовятся совершить крупнейшую сделку. Каталонский клуб заинтересован в приобретении форварда чемпиона Франции Килиана Мбаппе и готов предложить парижанам 150 млн евро, а также атакующего хавбека Фелиппе Коутиньо впридачу.
Об этом сообщает испанское издание Don Balon.
Фелиппе Коутиньо в текущем сезоне провел 21 матч в составе каталонцев, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Килиан Мбаппе, в свою очередь, провел за парижан 19 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал четыре голевых паса.
Ранее сообщалось, что Мбаппе признан лучшим молодым футболистом мира по версии France Football.
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