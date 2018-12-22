ФФУ презентовала оригинальный подарок для болельщиков - календарь на 2019 год

Главными героями календаря стали 12 ведущих игроков национальной сборной команды Украины по футболу, а лейтмотивом всего издания — единение игроков и болельщиков.

Федерация футбола Украины презентовала оригинальный подарок для болельщиков - календарь на 2019 год с изображением ведущих игроков национальной сборной.

По замыслу авторов, каждый игрок сборной стоит на фоне своеобразного портала с фото болельщиков, которые являются его опорой и поддержкой, сообщается на официальном сайте ФФУ.

Ведь самые преданные поклонники дарят силы и вдохновение для новых побед и достижений. Они создают неповторимую атмосферу футбольного праздника на стадионах, сопровождают свою команду на выезде, радуются успехам, переживают горести неудач и всегда верят в Украину.

Приобрести календарь можно на сайте esport.in.ua. Стоимость — 100 грн за единицу.

Календарь ФФУ на 2019 год — прекрасный новогодний подарок для настоящих любителей футбола. К тому же 12 стилизованных фото игроков команды №1 Украины станут украшением любого офиса.

"Ведь футбол — игра, которая объединяет и напоминает о самом главном: где бы мы ни были, чем бы не занимались, когда поднимается сине-желтый флаг, звучит Гимн Украины, а на поле выходит наша футбольная дружина, все мы — единая команда!" - говорится в сообщении.