Шесть игроков "молодежки" Олимпика настаивают на пересмотре дела о договорняках - юрист

Донецкий клуб не намерен сдаваться в деле о договорных матчах.

Юрист донецкого футбольного клуба Олимпик Александр Машков прокомметировал скандальную историю вокруг игроков команд U-21 и U-19, входящих в систему клуба.

В комментарии программе Football News Машков отметил:

«Вчера шесть дисквалифицированных футболистов, каждый индивидуально, подали документы о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами, потому что они не присутствовали на заседании ни Апелляционного комитета, ни КДК.

Клуб подал по вновь открывшемся обстоятельствам, по фактам, которые мы установили за прошедшие несколько дней касательно доказательств нам предъявленных и я думаю, что будет письмо от УПЛ в поддержку с просьбой принять и объективно рассмотреть заявление».

Ранее, весноый нынешнего года, Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дисквалифицировал обе юношеские команды донецкого Олимпика за договорные матчи. Клуб подал аппеляцю, которая была расмотрена КДК ФФУ 8 ноября. В результате, было не только оставлено в силе предыдущее решение, но и последовало решение о пожизненной дисквалификации шести игроков, которые принимали участие в тех матчах.