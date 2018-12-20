Манчестер Юнайтед предложил Зидану тренерский пост - СМИ
19:06, 20 декабря 2018Футбол
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46-летний специалист пока не ответил руководству "Красных дьяволов".
Зинедин Зидан / REUTERS
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает испанское издание AS.
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46-летний специалист пока не ответил руководству «Красных дьяволов», так как ранее рассчитывал возглавить сборную Франции или «Ювентус». Но подписание контракта с Зиданом возможно, поскольку в ближайшее время ни во французской сборной, ни в Турине не собираются менять тренеров.
Напомним, на этой неделе "МЮ" уволил с поста главного тренера Жозе Моуриньо. Команду до конца сезона возглавил Уле Гуннар Сульшер.
Зидан за два с половиной года работы в «Реале» выиграл с командой три Лиги чемпионов.
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