Манчестер Юнайтед предложил Зидану тренерский пост - СМИ

46-летний специалист пока не ответил руководству "Красных дьяволов".

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает испанское издание AS.

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46-летний специалист пока не ответил руководству «Красных дьяволов», так как ранее рассчитывал возглавить сборную Франции или «Ювентус». Но подписание контракта с Зиданом возможно, поскольку в ближайшее время ни во французской сборной, ни в Турине не собираются менять тренеров.

Напомним, на этой неделе "МЮ" уволил с поста главного тренера Жозе Моуриньо. Команду до конца сезона возглавил Уле Гуннар Сульшер.

Зидан за два с половиной года работы в «Реале» выиграл с командой три Лиги чемпионов.