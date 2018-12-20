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Манчестер Юнайтед предложил Зидану тренерский пост - СМИ

19:06, 20 декабря 2018
Футбол
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Зинедин Зидан / REUTERS

Об этом сообщает испанское издание AS.

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46-летний специалист пока не ответил руководству «Красных дьяволов», так как ранее рассчитывал возглавить сборную Франции или «Ювентус». Но подписание контракта с Зиданом возможно, поскольку в ближайшее время ни во французской сборной, ни в Турине не собираются менять тренеров.

Напомним, на этой неделе "МЮ" уволил с поста главного тренера Жозе Моуриньо. Команду до конца сезона возглавил Уле Гуннар Сульшер.

Зидан за два с половиной года работы в «Реале» выиграл с командой три Лиги чемпионов.

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Теги: #Манчестер Юнайтед#Зинедин Зидан