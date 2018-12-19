Сульшер официально назначен главным тренером Манчестер Юнайтед

Новый наставник команды будет исполнять свои обязанности до конца текущего сезона

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о том, что Оле Гуннар Сульшер назначен временно исполняющим обязанности главного тренера первой команды до конца сезона 2018-2019.

Сульшер примет на себя обязанности главного тренера незамедлительно и будет руководить командой пока руководство проводит поиск нового главного тренера на следующий сезон, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Помощником норвежского специалиста станет Майк Фелан, а также бывшие помощники экс-главного тренера команды - Жозе Моуринью - Майкл Каррик и Киран МакКена.

Сульшер забил 126 голов в 366 матчах за «Юнайтед» в период между 1996 и 2007 годом. В 2008 году он занял пост главного тренера резервной команды, после чего покинул клуб и возглавил норвежский «Мольде».

«Манчестер Юнайтед» всегда находился и находится в моем сердце, и я очень рад вернуться в клуб в такой роли, - приводит слова Сульшера официальный сайт «красных дьяволов». - Я жду возможности поработать с такой талантливой командой, а также с персоналом и другими сотрудниками клуба».

Вице-президент «Юнайтед» Эд Вудворд также сказал несколько слов:

«Оле - легенда нашего клуба и человек с огромным опытом, как игровым, так и тренерским. Он - часть истории клуба, а это значит, что он живет и дышит его культурой и наследием. Мы также рады снова видеть в «Юнайтед» Майка Фелана. Мы уверены, что он поможет объединить болельщиков и игроков во второй части сезона».