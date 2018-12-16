Ливерпуль дожал дома МЮ и сохранил первое место в АПЛ

Команда Юргена Клоппа имела полное преимущество над подопечными Жозе Моуриньо.

В центральном поединке 17-го тура английской Премьер-лиги встречались самые титулованные клубы Великобритании - "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед" и одержал зрелищную победу со счетом 3:1.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч прошел под полным контролем и с преимуществом "Ливерпуля", который доминировал все 90 минут и имел абсолютный перевес по числу созданных моментов.

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"Красные" открыли счет на 24-й минуте - после паса Фабиньо Садио Мане оказался наедине с голкипером и четко использовал шанс. 1:0. Впрочем, через девять минут гости сравняли счет на табло - Лингард воспользовался ошибкой голкипера "Ливерпуля" Алиссона.

Во втором тайме "Юнайтед" занял круговую оборону, однако не смог сдержать напор атак хозяев. Вышедший на замену хавбек "Ливерпуля" швейцарец Шакири забил дважды - на 73-й и 80-й минутах - и, таким образом, принес победу подопечным Юргена Клоппа - 3:1.

"Ливерпуль" продолжил свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге - у команды в 17 матчах 14 побед и только три ничьих. "Красные" сохранили за собой первую строчку в таблице, опережая "Ман Сити" на 1 балл.